Le famiglie felici non esistono Ai miei figli | l' amaro consiglio di Gabriele Muccino

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Arriva domani su Sky e in streaming su Now Tv l'attesissima seconda stagione della serie A casa tutti bene, diretta da, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production. La serie, presentata ieri a Roma, si compone di otto nuovi episodi dentro i quali, ha spiegato il regista «ho potuto raccontare meglio tutti i lati della psiche umana che rende gli uomini così fallati». Nelle otto puntate «ogni personaggio ha un'ora di tempo per raccontarsi» ha dettoche nell'incontro con i giornalisti era affiancato da alcuni degli attori protagonisti: Francesco Scianna, Silvia D'Amico e Simone Liberati. Pessimista sul futuro della società e narratore instancabile di storie e dinamiche legate alla famiglia,(che a settembre tornerà dietro la macchina da presa per un nuovo ...