Le erbe aromatiche e le spezie non solo fanno bene | ma permettono di dare un gusto diverso a un piatto classico In cucina ormai non c' è più solo salvia o rosmarino Ecco le più utilizzate e le loro proprietà

Leggi su iodonna

(Di giovedì 4 maggio 2023) Secondo la recente indagine “Gli italiani, lee le”, rispetto a cinque anni fa il nostro consumo di questi insaporitori naturali è aumentato: il 65,2% degli intervistati dichiara di usarli molto più di prima. Oggi acquistiamo circa 5,7 confezioni die/oa testa, ma sempre più persone coltiviamo basilico o prezzemolo anche nel balcone in città. A dimostrazione di come l’uso di queste sostanze naturali èessenziale in. E nontra le nonne. Infatti, è proprio la Generazione Z, cioè chi ha tra i 18 e i 24 anni, che dichiara di usare lequasi ogni giorno. Per sentirsi un po’ Cracco anche di fronte a una pasta in ...