Le difficoltà della Rai offrono a Meloni un pretesto per allungare le mani sulla tv pubblica

(Di giovedì 4 maggio 2023) La notizia non è che Bruno Vespa, ospite Matteo Renzi che lanciava Il Riformista, abbia fatto quattro milioni e mezzo di telespettatori. La notizia vera è che Bianca Berlinguer ne abbia fatti 836mila. Una cifra bassina ma pur sempre spropositata per l’unica trasmissione politica del servizio pubblico, questa Cartabianca che si è almeno resa conto che un furbastro come Alessandro Orsini ha stufato pure i putiniani di ogni ordine e grado, ma che non riesce a battere il diretto concorrente Giovanni Floris su una rete molto più debole come La7. La verità è che la Rai, l’informazione Rai, continua ad annaspare nel gorgo di una inerziale soggezione dinanzi ai nuovi governanti e nella totale assenza di coraggio e creatività. Con le eccezioni che confermano la regola, s’intende: e qui ognuno può fare la sua lista persone male, ché di buono qualcosa c’è anche nei menù più indigeribili. Il ...

