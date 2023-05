Lazio su Zielinski | ma il giocatore tratta il rinnovo con il Napoli

... lasi sta guardando intorno per quanto riguarda la sostituzione di Sergej Milinkovic - Savic, che in estate potrebbe partire. Il sogno rimane, che tratta però il rinnovo col Napoli ...Ai partenopei, dopo la vittoria dellacontro il Sassuolo, basta un pareggio per essere ... Udine che ha lanciato uno dei protagonisti del prossimo trionfo napoletano: il polacco. Dove ......un punto agli uomini di Luciano Spalletti per mantenere i sedici punti di vantaggio sulla, ... Per il resto non ci saranno novità nel Napoli: l'unico ballottaggio è traed Elmas . Come ...

Lazio, Sarri vuole il suo pupillo Zielinski ma il calciatore ha idee ben diverse CalcioNapoli1926.it

Continuano i rumors di mercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic, la cui permanenza alla Lazio resta un rebus. Intanto, Il Messaggero approfondisce i nomi dei possibili sostituti del serbo. Rimane for ...Uno dei temi che terrà banco in casa Lazio nella prossima sessione di calciomercato sarà il futuro di Milinkovic-Savic, il quale ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2024 e ...