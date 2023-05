Lazio-Sassuolo 2-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo due sconfitte consecutive, latorna a vincere e lo fa in casa, superando per 2-0 un buonche dà parecchio filo da torcere, come vedremo nella nostra. I biancocelesti si riprendono il secondo posto in solitario grazie alle reti di Felipe Anderson, che legittima una mezz’ora sontuosa, e di Baši? al minuto 92. Nel mezzo, tanto dominio degli emiliani, che però peccano di concretezza sotto porta e non riescono ad agguantare il pari nel loro momento più propizio. Gli uomini di Sarri stringono i denti e portano a casa un risultato fondamentale che “costringe” il Napoli a guadagnarsi il punto Scudetto nella trasferta di Udine. Andiamo a rivivere la storia di questoattraverso gli spunti più rilevanti sotto il profilo ...

ma non c'è traccia di delusione sui volti delle centinaia di tifosi assiepati in centro storico, davanti ai maxischermi tra piazza Miraglia e via dei Tribunali, per. I sussulti per ...Che importa: non è una fitta al cuore la vittoria della Lazio contro il Sassuolo, anzi era attesa e pronosticata da tutti non certo per scaramanzia.

Scudetto rimandato. Un'altra volta. Colpa della Lazio, che vincendo 2-0 col Sassuolo all'Olimpico ha costretto gli azzurri di Luciano Spalletti e tutti i tifosi napoletani a rinviare la festa per il titolo. Lazio-Sassuolo, Felipe Anderson: nessuno come lui. Il dato. Il giocatore ha sbloccato il risultato portando in vantaggio i suoi nei primi quarantacinque minuti di gioco Felipe Anderson ha sbloccato il risultato.