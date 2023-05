Lazio | i nomi per sostituire Milinkovic | avanza una candidatura dalla Premier League

(Di giovedì 4 maggio 2023) Con la Juventus tornata alla carica per, riparte il valzer deiper il possibile sostituto del serbo. L'addio in estate sembra...

Calciomercato, Milinkovic - Savic via in estate Tresul tavolo per sostituire il centrocampista serbo Stando a quanto riportato da Il Messaggero, lasi sta guardando intorno per quanto riguarda la ...Il designatore Gianluca Rocchi ha reso noti idegli arbitri degli anticipi della 34 a giornata di serie A , in programma sabato: Roma - Inter ... mentre in Milan -fischierà Rapuano , lo ...Oggi saranno resi idei presidenti che hanno potuto presentare domanda fino al 5 aprile. Ai ... Elenchi presidenti Friuli Venezia Giulia -- Marche - Piemonte - Toscana - Umbria - Le date ...

Mercato Lazio, si va a caccia del post Milinkovic: ecco i nomi Calcio in Pillole

Continuano i rumors di mercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic, la cui permanenza alla Lazio resta un rebus. Intanto, Il Messaggero approfondisce i nomi dei possibili sostituti del serbo. Rimane for ...Continuano i rumors di mercato attorno a Sergej Milinkovic-Savic, la cui permanenza alla Lazio resta un rebus. Intanto, Il Messaggero approfondisce i nomi dei possibili sostituti del serbo. Rimane for ...