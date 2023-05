Lazio e Libertà denuncia | “Un nostro socio aggredito prima della partita col Sassuolo”

(Di giovedì 4 maggio 2023) “Era già successo, è successo ancora. Ieri sera unè stato intimidito evicino a piazza Mancini, in quantodi”. Lo hato l’account Twitter di, l’associazione di tifosi biancocelesti che si battono per eliminare lo stereotipo del laziale fascista introducendo valori inclusivi allo stadio: “Ci dispiace e non ne capiamo il motivo. Qualcuno ci rimprovera di introdurre messaggi divisivi, quando noi vogliamo solo un tifo che non si macchi di episodi di razzismo o di apologia di reato”. SportFace.

... per soddisfare il desiderio di avventura e il richiamo della. Certamente è un viaggio che ... Tra le regioni più attive ogni 1.000 abitanti troviamo Liguria, Lombardia eper quanto ...... del resto 'tu vai a Milan Tv' figurati se critichi, come se non avessimo la massimadi ... Ora, testa alla. Che poi arriva LA settimana.... in qualche caso meritevoli di encomi dal comandante della legione carabinieri. È un esempio ... giungendo all'arresto di sei persone e alla denuncia in stato didi ulteriori 7 correi. Nel ...