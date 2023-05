Lavoro femminile | Sud in grave ritardo | la denuncia della consigliera Staiano

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La parità di genere è un traguardo di là da venire nel mondo del. Nonostante le previsioniCostituzione che decretano in modo lapidario la insussistenza di differenze di genere nei luoghi di, si registrano, in particolare nel Mezzogiorno, formidabili divari di trattamento e mancanza di opportunità per le donne nel mercato del, nell’accesso a misure di welfare a loro favore e a tutto quanto consentirebbe loro di non sentirsi discriminate nel concretovita quotidiana. E’ la sconfortante conclusione cui si è giunti dopo un confronto, promosso oggi dalla prof.ssa Rocchina, Consigliere di Paritàprovincia di Benevento, nella Sala ConsiliareRocca dei Rettori, che ...