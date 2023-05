Lavinio | è morta la donna avvolta dalle fiamme mentre cucinava

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 4 maggio 2023) Anzio – E' deceduta dopo quasi due giorni di agonia la 48enne del Bangladesh: leavevano avvolto il corpo dellastava cucinando in casa, a, nella serata del 2 maggio. Stava preparando la cena quando, in pochissimi istanti, è divampato un incendio. Il marito, nel soccorrere la moglie, è riuscito a spegnere leustionandosi le mani. Il fuoco aveva ustionato gran parte del corpo della, circa l'ottanta percento, portandola in fin di vita. E' stata elitrasportata urgentemente al centro grandi ustionati del Sant'Eugenio di Roma, dove, nella tarda mattinata di oggi, 4 maggio, è deceduta.