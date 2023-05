L’autogol di Landini sul cuneo fiscale

(Di giovedì 4 maggio 2023) La contrapposizione politica e di interessi è il sale della democrazia, ma deve partire dal rispetto della realtà. Altrimenti è guerra tra propagande. Non è stata rispettosa della ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

della contestazione Rimasto senza argomenti e scottato ... Maurizios'impadronisce ideologicamente della battaglia ...... dopodiché 'valuteremo i risultati', chiarisce. E' già in ... Leggi Anche Gil e Gal Sul Reddito per ora il governo fa: ... agli "occupabili" sussidio per tutto'anno. Il motivo Non ci ...Al 25 la Fiorentina trova il vantaggio con lo sfortunato... Subito arriva la risposta di Nzola che firma'1 - 1. All'ora di ...ritrova Nzola in attacco Basket - Ok'avvio dellanei ...