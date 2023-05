Laura Chiatti | la frecciata di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione dopo l' intervista a Domenica In | cosa hanno fatto

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno lanciato una frecciatina adopo le dichiarazioni dell'attrice a Domenica In . Laè stata infatti travolta dalle polemiche dopo aver confessato a Mara Venier di non apprezzare particolarmente gli uomini che ...Il responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento Italia dei Diritti interviene sul vespaio di polemiche che si è alzato dopo le dichiarazioni di; ed in particolar modo dice la sua a proposito della presa di posizione di Mario Adinolfi che richiama l'ideologia gender in difesa dellastessa advertisement Carlo Spinelli (IdD)...Il 44enne, sposato cone padre di Enea, 8 anni, e Pablo, 6 e mezzo, parla a cuore aperto. Nel suo monologo racconta quel che ha vissuto e vive tuttora. "Quattro anni fa sono ...

Laura Chiatti coperta di insulti dopo Domenica In, la replica: «Non sono sessista». Poi la battuta hot su Marc leggo.it

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno lanciato una frecciatina a Laura Chiatti dopo le dichiarazioni dell'attrice a Domenica In. La Chiatti è stata infatti travolta dalle ...Laura Chiatti dopo l’ospitata a Domenica in finisce al centro di una polemica. Nelle scorse ore è arrivato un attacco da parte di Rosa Perrotta e del compagno Pietro Tartaglione. Laura Chiatti è ...