L' attacco più potente di sempre | Russia | si scatena la tempesta di fuoco sull' Ucraina

'La nostra città non ha sperimentato l'cruento dall'inizio dell'anno', ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sottolineando che tutti ...E se l'venisse da alcuni oligarchi 'Motivazioni interne possono essercene mille. Putin ... La Cina non potrebbeneanche lontanamente supportare direttamente o indirettamente Mosca, che ...Raid notturno sulla capitale ucraina. Esplosioni anche a Zaporizhzhia e Odessa. Gli allarmi aerei sono risuonati in 7 regioni. L'offensiva segue l'esplosione di un drone sulla cupola del Cremlino. ...

Ucraina, notte di raid russi dopo tentato attacco al Cremlino Entilocali-online