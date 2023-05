L’attacco al Cremlino? Occhio al rischio escalation

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Zuppa di Porro. Attacco al, se fosse vero, legittimo per Parsi sul Foglio.per Rep e fragilià Putin. Beh favoloso Gramellini in soccorso di giovane studentessa di ingegneria che trova cari affittti di Milano e lei poverina viene da Bergamo, non da Crotone, da Bergamo, e dunque occorre mettere tetto ad affitti, equo canone si chiamava, e salario minimo. E non chimateli comunisti. Decreto rai e gdf oggi, ce la faranno? Il Fatto pubblica un’allucinanete storia su Berlusconi mandante delle stragi, ci titola, ma nell’ultima riga parla di fatti non provati. Cgielly in piazza e faccia a faccia Tajani-Ronzulli. Aumenta la bolletta del gas e i tempi della rottamazione, ma come al solito a tempo scaduto. Sgoop del giornbale, scandalo coop a Torino. #rassegnastampa4maggio L'articolo proviene da Nicola Porro.