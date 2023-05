L’anima nerissima dell’ultimo film di Pupi Avati con il ritorno di lusso di Edwige Fenech

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Negli ultimi anni il cinema disi sta rarefacendo attorno ad una precisa essenzialità minimale senza scampo morale e senza requie per. Una specie di sofferto groviglio ossessivo drammaturgico cheri-propone in maniera ostinata usando l’arma di una nostalgia mesta verso il (proprio) passato che talvolta sconfina in piccole cartoline di dettagli horror. Nel caso de La quattordicesima domenica del tempo ordinario, in sala dal 4 maggio, l’ossessione che batte di continuo dentro e fuori il narrato, tra i primi anni settanta del ricordo e in un oggi mise en abyme dell’eterno ieri, è quella del protagonista Marzio (Lodo Guenzi da giovane, Gabriele Lavia da vecchio): da un lato il rimpianto mai sopito per un’idea di successo nel mondo musicale con il duo I Leggenda che avrebbe necessitato di entusiasmo ...