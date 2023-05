L’allenamento della Sampdoria | differenziato Conti | De Luca | Leris e Yepes

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Laè tornata ad allenarsi dopo la brutta sconfitta nella giornata di ieri in casa contro il Torino Laè tornata ad allenarsi dopo la brutta sconfitta nella giornata di ieri in casa contro il Torino. Ecco il report del sito web ufficiale blucerchiato. REPORT – Laè tornata subito in campo oggi per preparare la gara di lunedì contro l’Udinese dopo il ko rimediato ieri in casa contro il Torino. Chi ha giocato la gara del Ferraris ha effettuato lavoro di scarico, mentre hanno fatto lavoro, De. Hanno proseguito con i rispettivi percorsi individuali di recupero Audero e Pussetto.