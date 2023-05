L' alleanza tra la preside e il questore per i giovani di Palermo

Leggi su agi

(Di giovedì 4 maggio 2023) AGI - Romagnolo, agglomerato di palazzi e storie con vista sul mare e sulla borgata palermitana di Brancaccio. Qui, come in altre periferie, la scuola è tassello formidabile di un puzzle che compone il patto sociale a favore dei piùche è antidoto e risposta al degrado, all'isolamento, al disagio sociale, alla devianza, esercitando una creatività operosa e l'attitudine alla cura e al progettare futuro. Margherita Maniscalco è da quattro anni la dirigente scolastica del Cavallari: 10 sezioni di scuola per l'infanzia - "con tutti i bimbi presenti", spiega, "perché qui la scuola è un servizio che incontra anche le necessità delle mamme che tentano di far quadrare i conti con lavori semplici" - e 24 classi di scuola primaria. Dal maggio 2022 dirige pure il superiore Ferrara, in tutt'altra zona, nel quartiere Tribunale-Castellammare. In totale oltre 1200 ...