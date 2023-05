L' allarme siccità resta | malgrado le alluvioni Lo dicono i dati

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 maggio 2023) L'ondata di maltempo che ha colpito molte regioni d'Italia nella fase centrale della primavera non servirà ad attenuare in maniera significativa l'emergenza acqua che il Belpaese, soprattutto al Nord, si accinge ad affrontare nei mesi di un'estate che si annuncia da caldo record. Eppure l'impatto delle precipitazioni violente e concentrate nell'arco di poche ore è stato enorme, ha portato morte e distruzione mettendo in ginocchio ancor più un territorio in sofferenza ormai da tempo. Il paradosso è che a poche decine di chilometri convivono situazioni di estrema scarsità d'acqua nei bacini e negli invasi ed altre in cui l'apporto pluviale ha determinato dissesto idrogeologico. Anche questo è conseguenza del cambiamento climatico, sostengono i responsabili dell'ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue): "E' da anni che ...