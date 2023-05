Lago di Bracciano | parte il processo per disastro ambientale | contro i vertici di Acea Ato 2 del 2017

Leggi su italiasera

(Di giovedì 4 maggio 2023) Entra nel vivo il procedimento penale pera carico deidiAto 2 per l’abbassamento del livello deldidel. Oggi era infatti stata fissata la prima udienza dopo il rinvio a giudizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione diAto 2 delretto allora da Paolo Tolmino Saccani. Il Comitato per la Difesa deldicivile e firmatario dell’esposto dal quale presero le mosse le indagini, sarà presente in aula. Come spiegano questi ultimi: “Non dovrà più accadere che una multinazionale che gestisce un bene comune come l’acqua faccia scempio di un bene protetto come ildi ...