L’affare indiano col gas russo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Prima compravamo il gas da Putin a pochi soldi e adesso lo compriamo da Paesi terzi, che lo acquistano dalla Russia e ce lo rivendono a prezzi maggiorati. Per noi un grande affare!Aldo Cresciavia email Gentile lettore, era prevedibile, tanto che da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la Cina e l’India hanno acquistato quantità senza precedenti di gas. Aspettavano solo di poterlo rivendere a noi stolti. E non solo il gas: anche il petrolio. Qui a darci la mazzata finale è stata la geniale idea di Draghi di porre un tetto al prezzo del greggio. Gli altri governi europei per mesi hanno scartato la proposta, ritenuta a ragione una cura peggiore del male. Anche Washington di primo acchito era scettica, ma poi si è convinta che tentare non nuoce (all’America), tanto il conto l’avrebbero pagato gli europei, non gli States che in campo ...