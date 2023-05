Apre il cassonetto dei rifiuti e sbuca un orso: ecco cosa è successo Video choc Con la fotocamera s'inquadra una strada ad alto scorrimento, sorvolata dall'a pochi metri di altezza, fin quando ...Con Gargano Easy to Reach si realizza una forma efficace di intermodalitÃ/gomma al servizio dele della promozione del territorio e del." "Gli ottimi risultati raggiunti negli ...I lavoratori inviati a Mosca o a San Pietroburgo hanno preso l', mentre quelli inviati a ... ma con altri tipi di visti per studio, formazione,o scambi culturali, Pyongyang sta "inviando ...

L'aereo da turismo perde quota, atterraggio d'emergenza sulla strada. Video choc leggo.it

Quattro passeggeri a bordo di un aereo turistico, Cessna 172 e un video in soggettiva girato con uno smartphone che inquadra l'elica collegata al motore, che perde sempre ...la proposta dell'Università di Sassari che la Regione discuterà per dare una svolta ai trasporti aerei. Se l'Europa consentirà incentivi per nuove rotte, sarà poi la Regione a valutare quali saranno ...