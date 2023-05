La Vitali Spa si aggiudica la gara per l’e-BRT | il bus elettrico tra Bergamo | Dalmine e Verdellino

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Consiglio di Amministrazione di Atb Mobilità ha approvato l’zione dell’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione lavori per la realizzazione del sistema e-BRT, eseguito mediante l’utilizzo di autobus elettrici, tra i comuni di, alla societàSpa. Con la seduta del Consiglio di Amministrazione di Atb Mobilità, si chiude la procedura per l’affidamento dell’appalto pubblicata lo scorso 28 dicembre con un importo a base di, soggetto a ribasso, pari a € 48.358.456,70 al netto di IVA e altri oneri nonché gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 1.798.605,28. Fissato per il 16 febbraio il termine di presentazione delle domande di partecipazione sono state presentate due offerte ...