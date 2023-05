La tinta bi-color di MC è il ritorno agli Anni 2000

Estratto dell'articolo di Federica Nannetti per www.corriere.it 'Capelli così belli da perdere la testa, anzi, il lavoro'. Ci scherza su per nascondere l'amarezza di un 'licenziamento' a suo avviso ...Il tempo e i lavaggi hanno reso più chiara la, che ha assunto i toni cromatici di una ...esserci di nuovo un problema con il colore dei capelli e per la prima volta mi ha parlato di un...... preferendo un cerchietto in. Rania di Giordania (8) La regina Rania di Giordania arriva ... La principessa Charlene ha sfoggiato un tailleur gonnacrema con stola annessa. Indossava un ...

Bologna, "licenziata per il colore dei capelli, mi hanno imposto la ... Tag24

Sant'Antonio Abate si tinge sempre più di rosa, in attesa del passaggio della tappa del Giro d'Italia. Giovedì 11 maggio, la cittadina abatese sarà il ...L’estate italiana si tinge di musica, allegria e divertimento con le dirette di Radio Italia, che faranno da colonna sonora dalle più belle spiagge italiane, dove i caldi colori dei tramonti estivi in ...