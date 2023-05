La Tammuriata Nera dello scudetto del Napoli

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Uno dei grandi quesiti del calcio moderno è: “Ma come accidenti fa un allenatore a parlare con tutti i giocatori della rosa se vengono da venti parti del mondo diverse? In che lingua parla per spiegare gli schemi?”. In effetti deve essere un bel problema, tuttavia ci sono luoghi d’Europa in cui il grattacapo è minore. E’ sufficiente scendere alla stazione diCentrale (per gli appassionati già il nome è musica) e uscire in Piazza Garibaldi per capire che, volendo, ci si intende piuttosto bene anche se non si parla la medesima lingua. Quando ci sono capitato la prima volta e l’ho attraversata, immediatamente m’è saltata in mente la musica dei Tinariwen: la musica dei touaregh, semplicemente perché raccoglie in se stessa tutta la musica dell’Africa Settentrionale e tutti vi si identificano senza confini geografici o distinzioni. Anche in ...