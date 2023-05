La strage di Erba | è in sviluppo una nuova serie prodotta da Cattleya

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 maggio 2023) È ufficialmente inunadasulladi: attualmente sarebbe in fase di scrittura. Dopo i successi di Gomorra, ZeroZeroZero e Django,- parte di ITV Studios - e gli autori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli tornano a collaborare su un progetto complesso che racconterà ladi, una pagina nera dell'Italia ancora molto presente nel dibattito pubblico. Nel dicembre del 2006 in una piccola palazzina di, in provincia di Como, quattro persone vengono barbaramente assassinate, tre donne e un bambino. Da allora oltre 16 anni di processi, dibattimenti, confessioni e polemiche. Ladiresta uno dei ...