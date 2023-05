La sinistra frena lo Stadio della Roma con i mal di pancia Colpo di scena di Caudo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Inizia oggi in Assemblea capitolina la discussione sulla delibera che riconosce il pubblico interesse al progetto del nuovodell'Asa Pietralata. Dopo la riunione di ieri - in cui la maggioranza è arrivata alla quadra sul maxi-emendamento, che contiene le modifiche da apportare all'atto di giunta - in Aula stamattina il centrodovrebbe presentarsi compatto. Al netto di assenze «eccellenti». Il consigliere GiovannidiFutura, presidentecommissione Pnrr e già assessore all'Urbanistica diCapitale, ha annunciato infatti che oggi non si presenterà e non lesina critiche aspre. «Il 50% di trasporto pubblico riportato nel maxi-emendamento non va bene. Significa che almeno il 60% di chi andrà alloci andrà con ...