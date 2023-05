La sfida del Tombolato affidata a Sacchi | dodicesimo incrocio con la Strega

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Juan Lucadella sezione di Macerata a dirigere il match tra Cittadella e Benevento, in programma sabato allo stadio. per il direttore di gara marchigiano sarà ilcon la. Il bilancio degli undici precedenti – l’ultimo in ordine di tempo il ko interno (1-2) del 4 febbraio contro il Venezia – vede al momento sfavoriti i giallorossi: tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Contro i veneti ci sarà l’occasione di portarlo in perfetta parità con la speranza che il tutto possa coincidere con una riapertura dei giochi per la salvezza. A coadiuvaresaranno gli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Domenico Fontemurato di Roma 2. Il IV Ufficiale sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone, al Var ...