La Roma non passa a Monza con il rosso E Mourinho se ne va prima della fine

(Di giovedì 4 maggio 2023) È un 1-1 che parte da lontano ma che rischia di far fare meno strada del voluto soprattutto ai giallorossi, quello tra unsolo apparentemente con la pancia piena e unarimaneggiata negli uomini, ma non nelle ambizioni di Champions

... è tornata a Trevignano () la sedicente veggente Gisella Cardia. Come ogni tre del mese, ma ... residenti della zona che accusano l'associazione guidata dalla veggente dirispettare i vincoli ...... la finestra Ue: visto che i soldi chesi trovano sugli alberi e che l`Italia si è impegnata al traguardo del 2% del Pil in Difesa provando ad anticiparlo al 2026.già rischia di presentarsi ...... al 97' contro lae al 93' proprio contro i grigiorossi, ma questi due pareggi suonano come una mezza sconfitta (soprattutto quella di ieri sera contro la penultima della classe che per poco...

La Roma non va oltre il pari a Monza. Nel dopo gara va in scena il Mourinho Furioso TUTTO mercato WEB

Dal 6 settembre al 19 novembre 2023 torna la storica manifestazione con 90 spettacoli, 300 repliche e oltre 500 artisti per esplorare le “geografie” del nostro tempo ...Ancora in piedi, molto secondi, poco empatici col Sassuolo. La Lazio torna a vincere dopo due sconfitte deprimenti, umilianti, per certi versi pure in grado, con la giusta dose di pessimismo, di ridim ...