La ritorsione russa per i droni al Cremlino | notte di bombe

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quella appena trascorsa è stata una delle notti piu difficili per l 'Ucraina . Gli allarmi aerei sono risuonati in molte regioni del paese. Non sono state risparmiate neanche citta' come Odessa o la ...

Quella appena trascorsa è stata una delle notti piu difficili per l 'Ucraina . Gli allarmi aerei sono risuonati in molte regioni del paese. Non sono state risparmiate neanche citta' come Odessa o la ..."La partesi riserva il diritto di adottare misure didove e quando lo ritiene opportuno. In ogni caso la parata sulla Piazza Rossa il 9 maggio si svolgerà, non ci sono cambiamenti ......non era nel compound al momento dell'arrivo in zona dei droni e ha annunciato misure di... - l'attacco non è ucraino; - l'attacco è stato simulato e serve a giustificare una escalation...

L’attacco al Cremlino spaventa la Russia e prepara il terreno alla ritorsione Il Sole 24 ORE

Le sirene antiaeree hanno suonato in sette regioni, esplosioni a Kiev e Odessa. Allerta a Zaporizhzhia. Zelensky smentisce l'attacco ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 435. Secondo l'agenzia Ria Novosti, l'Ucraina ha provato nella notte a colpire la residenza del presidente russo al Cremlino con velivoli senza pilota. Il preside ...