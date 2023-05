La rettrice del Politecnico si schiera con la studentessa in tenda | «Milano è una città per ricchi e anziani»

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nella battaglia contro il caro-affitti asi è aggiunta una nuova voce. Quella delladel, Donatella Sciuto, che nella giornata di oggi – giovedì, 4 maggio – ha incontrato Ilaria Lamera, ladi ingegneria ambientale accampata con unadavanti al Polimi per protestare contro gli affitti insostenibili della. «Ieri ero a Roma e stamattina sono andata a parlarle. Le ho detto che la sosteniamo in questa battaglia che combattiamo anche noi per quanto possibile», spiega laall’Ansa. «Come rettori è una cosa che denunciamo da tempo. L’ho detto anche al sindaco:è unaper persone anziane e ricche e ci vogliono alloggi non solo per gli studenti – aggiunge – ma anche per chi ...