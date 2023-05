La regina Carlotta | la recensione della serie spin-off di Bridgerton su Netflix

(Di giovedì 4 maggio 2023) La: La, del 2023. Creata da: Shonda Rhimes. Cast: India Amarteifio, Corey Mylchreest, Adjoa Andoh, Michelle Fairley. Genere: romantica. Durata: 50 minuti ca./6 episodi. Dove l’abbiamo vista: in anteprima su, in lingua originale. Trama: La giovanedi Mecklenburg-Strelitz viene promessa in sposa a re Giorgio III: seppur segnato da una grande passione il matrimonio tra i due dovrà passare per diverse difficoltà… Il fascino dell’universo narrativosaga di, un mondo unico, a mezza via tra lo storico ed il fantastico, ha catturato gli spettatori di tutto il mondo con le sue due prime stagioni. In attesaterza, il team di Shondaland (in collaborazione conper la ...

La recensione de La: Una storia di Bridgerton, la serie Netflix disponibile dal 4 maggio ...In uscita su Netflix il 4 maggio La. Una storia di Bridgerton. Al centro della serie, come in tutti i capitoli e gli spin off della grande saga vittoriana, le location spettacolari (e autentiche): dagli sfavillanti balli ...Credits photo: Liam Daniel/Netflix © 2023 Lasu Netflix non è solo una storia di Bridgerton , la genesi da dove tutto è cominciato, ma uno sguardo inedito e sincero su uno dei suoi personaggi chiave che più ha incuriosito i fan ...

La Regina Carlotta: una Storia di Bridgerton, Shonda Rhimes ci porta alle origini della serie cult La Gazzetta dello Sport

Da oggi, 4 maggio, è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la serie spin-off La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton.Lo spinoff della saga, in streaming dal 4 maggio, racconta cosa vuol dire rimanere accanto - per amore e per dovere - a una persona affetta da malattia mentale. E non ci sono dubbi: Shonda Rhimes ci h ...