La redenzione di Paulo Sousa

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tianjin Quanjian, Bordeaux, Polonia, Flamengo. Dal momento dell’addio alla Fiorentina, un biennio aperto con sei vittorie nelle prime sette giornate e chiuso con un ottavo posto che aveva indotto la società viola a puntare su Stefano Pioli, la carriera diaveva preso una deriva incerta, difficile da spiegare, con tappe che apparivano sconnesse tra loro, un Risiko impazzito senza che fosse possibile anche solo intuire l’obiettivo finale di un tecnico che alla sua prima esperienza italiana era parso non solo solido, ma anche affascinante. Nel momento in cui è arrivata la chiamata della Salernitana, a metà febbraio, i dubbi suerano così intensi e per certi versi giustificati da dipingere uno scenario allarmistico sul futuro del club campano. Arrivare al posto di un allenatore come Davide Nicola, ...

