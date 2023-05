La quattordicesima domenica del tempo ordinario | recensione | il ritorno del prolifico Pupi Avati

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lade Ladel, il 43esimo film dicon Gabriele Lavia, Edwige Fenech, Lodo Guenzi e Massimo Lopez: unnon al suo meglio nonostante una splendida Fenech Torna in salaa pochi mesi di distanza dal suo Dante con Ladel(qui la conferenza stampa), e lo fa riunendo un cast d’eccezione che conta tra gli altri la meravigliosa Edwige Fenech, Gabriele Lavia, Logo Guenzi, Massimo Lopez e Camilla Ciraolo. Purtroppo però néstesso e né un cast piuttosto azzeccato riescono a salvare un film che non trova mai la leggerezza ...

Nel suo nuovo film, Pupi Avati parla delladel tempo ordinario, più precisamente del 24 giugno del 1964, il giorno in cui si è sposato. Già da questo si può dedurre che il film sia autobiografico. Il tempo ordinario, ...Arriva al cinema il 4 maggio la nuova fatica di Pupi Avati , il suo film più sincero e autobiografico, come lo ha definito il regista bolognese, dal titolo Ladel tempo ordinario . Protagonisti di questa storia che si svolge su due piani temporali diversi sono Gabriele Lavia , Edwige Fenech , Massimo Lopez , Lodo Guenzi , Camilla ...Condividi su: BOLOGNA - Pupi Avati ritorna con una commedia delicata e amara... come la vita. 'Ladel tempo ordinario', questo il titolo del film, arriva in tutte le sale cinematografiche italiane da oggi, 4 maggio. Vision Distribution. Una produzione Duea Film e Minerva ...

La quattordicesima domenica: La recensione del film di Pupi Avati The Hot Corn Italy

Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Imperia (Imperia). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...04/05/2023 - Pupi Avati torna nel terreno della nostalgia con il suo nuovo film, che dichiara essere il suo più sincero e autobiografico, su un amore assoluto e i sogni che svaniscono ...