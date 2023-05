La procura FIGC apre un’indagine su Mourinho

(Di giovedì 4 maggio 2023) – “Il peggior arbitro che ho avuto in carriera e ne ho avuto tanti di scarsi. Io penso che l’arbitro non ha avuto grandi influenze sul risultato, ma è dura giocare con lui: tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno”. Così ha parlato ieri sera, dopo Monza-Roma, Josédell’arbitro Chiffi. Iltore dellaha apertoper queste e le successive dichiarazioni contenenti, secondo la, giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell’arbitro. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni ae al club a titolo di responsabilità oggettiva, prima di un eventuale deferimento al Tribunale Federale. (Pic/ Dire)

Lafederale dellaha notificato al tecnico e alla Roma (per responsabilità oggettiva) l'avviso di chiusura indagine per "giudizi lesivi", contestando la violazione di due articoli del ......- in data odierna il Tribunale Federale Nazionale ha accolto in pieno la richiesta della... Questa la nota diffusa dallain seguito alla nuova condanna nei confronti del club calabrese: 'Il ...Laaccusa Mourinho di violazione degli articoli 4.1 e 23.1 del codice di giustizia sportiva. Il club giallorosso avrà a disposizione una settimana di tempo per preparare poi la strategia ...

Mourinho contro arbitro Chiffi, le accuse della procura Figc Adnkronos

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – José Mourinho è stato sleale e ha rilasciato dichiarazioni lesive nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi dopo la gara che la Roma ha pareggiato 1-1 sul campo del Monza.