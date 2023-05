La Procura Federale apre un' inchiesta su Mourinho | ecco cosa rischia il tecnico della Roma

(Di giovedì 4 maggio 2023) Sapeva, José, che dopo le sue dichiarazioni di fuoco nei confronti dell'arbitro Chiffi e delle società che hanno il potere di dire: "Questo arbitro non lo voglio" si sarebbe scatenato un ...

Il mondo arbitrale è infuriato - ieri ha affidato un messaggio informale a Sky, nella trasmissione di Fabio Caressa, e oggi potrebbe prendere posizione ufficialmente - , laha aperto ...'Si tratta senza dubbio della più grande operazione mai realizzata contro la mafia calabrese in Europa', ha spiegato il portavoce della, Eric Van Duyse. Secondo l'Europol, oltre 2.... verranno eseguite le formali contestazioni a Mourinho ed alla società giallorossa a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al TribunaleNazionale.

Mourinho contro Chiffi, la procura federale apre indagine - Ultima Ora Agenzia ANSA

Josè Mourinho torna nel mirino della giustizia sportiva. Il procuratore federale Giuseppe Chinè sta per aprire, infatti, l’indagine per deferire il tecnico dopo le parole pronunciate, al termine della ...Il procuratore federale ha aperto un'indagine per le dichiarazioni rese dell'allenatore della Roma José Mourinho nel dopo gara della partita Monza-Roma, contenenti giudizi lesivi della reputazione e d ...