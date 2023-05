La Procura apre un’inchiesta su Mourinho | cosa rischia il tecnico della Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’allenatoreJosériesce a scatenare momenti di grande discussione, le dichiarazioni contro l’arbitro Chiffi sono state pesantissime. Al terminepartita contro il Monza (1-1 con i gol di El Shaarawy e Caldirola) si è registrata la furia dello Special One contro la direzione arbitrale e adesso potrebbero arrivare pesanti conseguenze. “Giocare con il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera è dura e ho affrontato tanti arbitri che sono scarsi. L’arbitro non ha avuto grande influenza nel risultato però è scarso; è dura giocare con questo arbitro. Tecnicamente è orribile, non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96 in una partita morta”. Foto di Roberto Bregani / Ansa, aperta ...