La prima foto dell’AC40 di Luna Rossa in vista delle World Series

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Da poco consegnato nella base di Cagliari il nuovo AC40 diinregate di avvicinamento alla 37esima America’s Cup. Da come sappiamo, questa barca affiancherà e si alternerà al LEQ12 cheha costruito da sola e che ha utilizzato finora per gli allenamenti. Livrea classica per l’AC40 diL’AC40 è stato avto egrafato nel molo Garau e c’è molta attesa per la suadiscesa in acqua. Sebbene non si svolgeranno a Cagliari lea causa di alcune polemiche createsi tra gli organizzatori di Ace e l’assessore al turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa,continua a ...