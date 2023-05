(Di giovedì 4 maggio 2023) Da qualche giorno, gli utenti italiani dei principali social media si stanno interrogando circa la tossicità di unarampicante che abbiamo imparato a conoscere come complemento dell’arredo urbano, ma che qualcuno ha deciso di proporre in veste di gustosa ricetta vegana. Stiamo parlando delornamentale dai fiori di colore lilla, e di un video pubblicato il 28 aprile 2023 dalla food influencer di Instagram nota con il nickname cucinabotanica, nel quale veniva presentata la ricetta del «fritto». Cucinabotanica, pseudonimo della scrittrice e youtuber Carlotta Perego, è un progetto dedicato alla cucina vegetale e allo stile di vita sostenibile, che mentre scriviamo ha superato i 900 mila follower su Instagram. La ricetta dello scorso 28 aprile ha fatto molto discutere, dal momento che in ...

La pianta del glicine è davvero commestibile Facta

