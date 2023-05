La Peugeot 2008 si rinnova | stesse dimensioni | ma aspetto più aggressivo

Nel 2021,ha lanciato in Brasile laSkywalker , che si riconosceva per la presenza del logo esterno dell'Alleanza Ribelle sul profilo laterale. In occasione del lancio dello spin ...Lae -si rinnova con la versione elettrica del SUV del Leone che, nell'ambito del restyling che coinvolge l'intera gamma di, migliora le sue caratteristiche incrementando sia la potenza che l'autonomia . Design esterno ammodernato La nuovae -, che lo scorso anno ha rappresentato il 17,4% delle ...si aggiorna ed è pronta a mostrare i ritocchi di mezza età che riguardano principalmente design, tecnologia ed powertrain elettrificati.: in arrivo anche una versione ibrida ...

Peugeot 2008 restyling: arriva in estate e dal 2024 è anche ibrida Motor1 Italia

Nella suggestiva cornice del suo metaverso - il World of Allure - Peugeot ha tolto i veli sulla nuova generazione di Peugeot 2008, SUV fra i più apprezzati nel segmento B. Forte delle sue 700.000 ...Negli ultimi anni, la Peugeot 2008 è stata un'importante fonte di guadagno per il marchio. La vettira stata regolarmente tra i primi tre SUV compatti del ...