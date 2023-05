(Di giovedì 4 maggio 2023) IlLadiinteramente in Sicilia. Le location principali della pellicola sono tra Catania e Paternò, ma all’interno dello svolgimento vediamo anche il Ponte Papa Giovanni XIII, noto come Ponte San Vito, a Ragusa. Le scene principali delcon i due comici sono state girate nell’albergo Geraci che è di proprietà della famiglia di. Il palazzo oggi è in vendita e si trova a Paternò, in provincia di Catania, a Piazza Regina Margherita. C’è una curiosità interessante in merito, visto che le immagini aeree dell’edificio sono state girate prendendo a riferimento un altro palazzo, la differenza è facile da notare. C’è poi da parlare dell’agenzia matrimoniale “Uomini e Donne”, che nelè ...

La Matassa: dove è stato girato il film di Ficarra e Picone Sicilia Preziosa

