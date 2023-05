La Llorona | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 4 maggio 2023) La– Le lacrime del male non è tratto da unama èa delle leggende estremamente diffuse in Messico e nel resto del Centro America e dell’America Latina. La– che in italiano significa “la donna che piange” – è, secondo la tradizione, lo spirito di una donna che dopo aver ucciso i suoi figli è costretta a vagare in eterno schiacciata dal senso di colpa. Ildi Michael Chavez, è parte del Conjuring Universe, anche se il collegamento con il resto della saga horror è piuttosto vago. Secondo la leggenda de La– che per alcuni storici risale al passato coloniale, per altri addirittura a quello precolombiano – questa donna viene presa da un raptus di follia dopo essere stata abbandonata dall’amato per un’altra, cosa che la ...