La llorona – le lacrime del male | il significato del titolo del film

(Di giovedì 4 maggio 2023) La diabolica creatura al centro de La– Ledel, ilhorror diretto da Michael Chaves, è una figura molto diffusa nel folclore messicano e del resto del Centro e Sud America e ildel suo nome è “la donna che piange”. Secondo la leggenda, che potrebbe risalire al periodo coloniale, si tratta dello spirito di una donna che, dopo il tradimento del marito, avrebbe ucciso per vendetta i figli avuti con lui. Dopo, in preda al senso di colpa, si sarebbe tolta la vita. Tradizione vuole che lasi aggiri per le strade di città e villaggi ma anche lungo i corsi d’acqua piangendo, gridando disperatamente “Mis hijos! Mis hijos! (“I miei figli! I miei figli”). Si dice che chiunque la senta potrebbe diventare una sua vittima, impazzendo o direttamente ...

Inoltre stati rilasciati gli spin - off La Llorona - La Leggenda del Male e The Nun . A settembre uscirà The Nun 2 ed è in sviluppo infine il quarto film della saga principale, The Conjuring 4