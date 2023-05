La lite in casa finisce nel sangue | parte un colpo di pistola

PINEROLO (TORINO). Ha sparato al volto al nipote ferendolo a una guancia al culmine di unafamiliare. E' accaduto nel tardo pomeriggio a Pinerolo, nel torinese. Protagonista un 83enne ...di...Ha sparato al volto al nipote, ferendolo a una guancia, al culmine di unafamiliare. E' accaduto nel tardo pomeriggio a Pinerolo nel torinese. Protagonista un 83enne ...da una vicina di...... maxi operazione tra Italia ed Europa: arresti e perquisizioni A CUT AND SHOOT Fotogallery -...da parte della polizia in presenza dei genitori potrà essere rilasciato e rimandato a. Leggi ...

La lite in casa finisce in tragedia: papà accoltellato dal figlio, è fin di vita MilanoToday.it

SARONNO – Mezzi dei carabinieri e della polizia locale ieri pomeriggio in via Frua dove intorno alle 16 si è verificata una violenta lite in abitazione tra due stranieri. Le motivazioni non ...Ha sparato al volto al nipote ferendolo a una guancia al culmine di una lite familiare. È accaduto nel tardo pomeriggio a Pinerolo, nel torinese. Spara in aria dopo il goal ...