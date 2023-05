“La lieta notizia” Elodie | si scopre tutto nonostante il suo silenzio L’hanno vista

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mentre Stefano De Martino confessa che vorrebbe camere separate con Belen Rodriguez, c’è un’altra coppia che ha deciso di andare a vivere insieme. Ovviamente nessuna crisi tra i due che si sono ritrovati, per la terza volta, in questa storia d’amore infinita. Così come va a gonfie vele pure il rapporto trae Andrea Iannone. L’estate scorsa l’avvenente cantante ha confermato quello che le paparazzate avevano svelato: “È una persona che mi piace”. “Ma in questa fase – aveva poi aggiunto– non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà”. Beh a quanto pare se non parliamo ancora di rose poco ci manca perché i due stanno facendo davvero sul serio. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez è presissimo e la stessa cosa si può tranquillamente dire della cantante. Quest’ultima, che era rimasta a vivere da ...