La Juve ci riprova per Milinkovic | ecco l’offerta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lantus sarebbe pronta a tornare alla carica per Sergej-Savic della Lazio. Tutti i dettagli sulla possibile trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, lantus sarebbe pronta per un nuovo assalto a Sergej-Savic della Lazio. Il serbo, dopo aver rifiutato le proposte di rinnovo, cambierà infatti maglia a fine stagione. I bianconeri vorrebbero offrire 25 milioni di euro, mentre la richiesta di Lotito si aggira sui 40. Laproverà a far leva sul contratto in scadenza nel 2024 e la possibilità di perdere il calciatore a zero. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24

Per lo scudetto partenopeo bisognerà attendere La Lazio non si abbatte e insiste, ciancora ... Le vittorie di Atalanta,e Toro. E il disastro Samp Vincono Atalanta, Juventus e Torino nei ...Leggi Anche Inter -, la furia di Allegri contro Marotta e Baccin: 'Siete delle m Tanto ... nell'epico scontro "a chi fa meno" di quel 26 aprile, a uscire vincitore fu il Camomilla ;che ...E sfiora il pareggio alla mezz'ora con la doppia clamorosa occasione capitata sui piedi di Fagioli che, prima calcia da pochi passi centrando Skorupski, poi cicon un tap - in ...

Milinkovic, Il Messaggero: “Arrabbiato e sotto tono. E la Juve ci riprova” Solo la Lazio

90'+6' - Corner del Lecce e intreviene proprio Pogba che pulisce l'area. L'arbitro fischia la fine della gara. 90'+5' - Tacco clamoroso di Fagioli per Pogba che salta tre giocatori, viene steso in are ...87' - DOPPIO CAMBIO NELLA JUVENTUS: entrano Gatti e Locatelli al posto di Bremer, che era ammonito, e Paredes. 86' - Era pronto ad entrare Milik per Vlahovic, ma il cambio è stato cambiato da Allegri ...