La guerra mondiale al crimine informatico si combatte qui

(Di giovedì 4 maggio 2023) A Singapore, un corpo scelto di esperti dell’Interpol svolge indagini approfondite e decisive per fermare i pirati della rete. Panorama è andato a scoprire come lavorano e le minacce che ci attendono. Ogni giorno si lanciano nell’oscurità, vanno a perdersi nelle terre estreme. Non sono emuli di Chris McCandless, l’avventuriero americano raccontato dal film di Sean Penn Into the wild, però «wilderness», il mondo selvaggio, è il modo in cui chiamano il loro approdo abituale. Un luogo fitto di trappole, che noi tutti, ingenui, pensiamo di conoscere e saper governare: internet. Lavorano di fronte a un computer, o meglio più di uno. Sono poliziotti dal lungo curriculum, ricercatori con il fiuto per il: «threat researcher», cacciatori di minacce, per rimanere nel loro lessico, a metà tra l’epopea western e la spy story. Compongono un reparto scelto, tra i migliori ...