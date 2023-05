“La grande attesa” | oggi diretta su TeleClubItalia con Michele Plastino e Francesco Molaro

(Di giovedì 4 maggio 2023) A partire dalle ore 15,30 torna “La”, ladiconin vista della festa scudetto del Napoli. L’emittente seguirà live tutto quello che accadrà a Napoli città dallo stadio Maradona fino alla conclusione del match Udinese-Napoli, sia in tv, canale 77 del digitale terrestre, che sulla nostra pagina Facebook, L'articolonotizie da Napoli e dall'Italia.

... ma facciamo uno sforzo in più nella speranza di meravigliare quei tanti indella prossima ... Scopriamo così i primi passi di unastoria d'amore e di una Regina destinati a innescare un ......foto o video del ritardo accumulato gli scontrini delle spese affrontate durante l'forzata ... La valigia perfetta per le vacanze estive L'altraincognita delle vacanze estive si chiama ...Indell'avvio del week - end di Formula 1 a Miami, Carlos Sainz ammette qualche problema di ... Con le altezze del suolo differenti è stato fatto unpasso avanti e si va in gara sapendo ...

Grande attesa per gli Internazionali di Tennis Regione Lazio

Siamo alla vigilia della Grande Partenza del Giro d'Italia 2023 dall'Abruzzo e c'è grandissima attesa per ciò che potrà accadere nella Corsa Rosa. Intervistato nella rubrica settimanale di Sport2u, Bi ...Roma, 4 mag. (askanews) - Ancora niente da fare. Con la vittoria della Lazio per 2 a 0 all'Olimpico di Roma contro il Sassuolo, un altro rinvio ...