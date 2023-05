La foto di Ilary Blasi che fa impazzire tutti | il messaggio nascosto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Se non l'hai messo su Instagram, non lo hai vissuto per davvero. Un po' come ai vecchi tempi, in cui si diceva che se non lo racconti agli amici, è come non aver fatto nulla con la donna dei tuoi sogni. Stavolta, però, sono i social a comandare e non gli amichetti del bar e prontamenteha reso un fedele documento della sua vacanza a Marrakech durante il mega-ponte tra 25 aprile e 1 maggio. Un'occasione per festeggiare i suoi 42 anni insieme al compagno Bastian, in un viaggio incrociato con un suo compagno televisivo di mille avventure, cioè Nicola Savino, anche lui in vacanza nello stesso posto con la famiglia, per staccare una settimana da Deejay Chiama Italia e 100% Italia. A distanza di qualche giorno dal rientro, l'ex-signora Totti ha postato nuovedella romantica vacanza marocchina. Soggetto preferito degli ...