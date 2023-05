La FIA accorcia due zone DRS per il GP di Miami

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 maggio 2023) Come riportato prima della stagione, le prime cinque gare del 2023 avrebbero visto modifiche alleDRS, con estensioni o riduzioni, per bilanciare meglio i sorpassi. Le prime due delle treDRS per il GP disono state spostate più in alto. LeDRS per il GP diIl primo punto di attivazione del DRS sul rettilineo della curva 11 è stato spostato da 30 metri dopo la curva 9 a 105 metri dopo la curva, riducendo la zona DRS di 75 metri. Anche la seconda zona DRS sul rettilineo posteriore è statata di 75 metri e ora inizia a 525 m dopo la Curva 16 anziché a 450 m. L’ultima zona DRS sul breve rettilineo di partenza/arrivo, che ha comunque avuto un effetto trascurabile sui sorpassi, è stata lasciata inalterata. Le modifiche sono state apportate su base ...