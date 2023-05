La doppia vita di Johnny Depp | rivelazioni clamorose sulla super-star

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Da Hollywood all'Italia, passando per Cannes.Deep torna alla grande in Europa con un doppio ruolo: attore, nei panni di Re Luigi XV a inaugurare il Festival del Cinema fra meno di due settimane con il film Jeanne du Barry, il 16 maggio, nella Costa Azzurra francese e addirittura, nella veste meno conosciuta di cantante, un mese e mezzo più tardi, il prossimo 2 luglio, a Marostica, come membro dellaband degli Hollywood Vampires. Il gruppo musicale esiste da oltre un decennio. È stato assemblato nel 2012 da Alice Cooper, che è a sua volta cantante e attore, insieme a Tommy Henriksen con un'icona rock come Joe Perry degli Aerosmith eappunto. Quella nella cittadina veneta sarà l'unica occasione per vedere in Italia il protagonista del Pirata dei Caraibi nel ruolo pressoché inedito di musicista. ...