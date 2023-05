Per i Nordvietnamiti e i Vietcong si trattò tuttavia di una grande vittoria, che ebbe ... per la prima volta dopo trenta e più anni, già raggiunge di fatto lacifra. Va in scena, ......di Pupi Avati si sta rarefacendo attorno ad una precisa essenzialità minimale senza scampoe ... ora anche la Palma d'oro alla carriera a Michael Douglas Ecco, pur essendo ladimensione ...Porta in scena di nuovo una feroce satira contro lama la traveste da denuncia. Cerca in tutti i modi la strada giusta per non rendersi inviso al pubblico: punisce il dissoluto, lo fa ...

La doppia morale del Pd si abbatte anche sul taglio del cuneo fiscale ilGiornale.it

Ora che il governo Meloni fa ciò che anche il Pd ha promesso di fare in campagna elettorale (tagliare le tasse sul lavoro) e lo fa responsabilmente, evitando di sfasciare i conti, non va bene. La ...Un amore desiderato, ma osteggiato da un uomo avido che ai sentimenti antepone il vile danaro. 'Il Barbiere di Siviglia' è la storia della bella Rosina, e ...